Сын главного тренера «Зенита» Сергея Семака выпустил сборник стихов на английском языке

Семён Семак, сын главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака, выпустил сборник стихотворений на английском языке. Книга вышла под названием «Истинное счастье». Приобрести её можно на сайте английского издательства Olympia Publishers за £ 5,99 (₽ 641,65).

«Истинное счастье» — это сборник нежных и эмоциональных стихотворений, которые обращаются прямо к сердцу. Это проникновенное путешествие по миру любви, воспоминаний, природы, рутины, сожалений и самопознания. Это эмоциональное размышление, воплощённое в поэтическом повествовании. С помощью простой, но глубокой поэзии автор улавливает мимолетные эмоции и вечные вопросы: любовь, которая так и не была признана, красоту обыденных моментов, борьбу с отвлекающими факторами и стремление к лучшей версии себя.

Фото: olympiapublishers.com

Эта книга нежно шепчет: «Это нормально — чувствовать глубоко. Это нормально — бояться. Но не теряйте себя — держитесь за красоту, дисциплину и мечты. Научитесь ценить мелочи, потому что мелочи часто несут в себе самый большой смысл», — говорится в описании сборника на официальном сайте издательства.