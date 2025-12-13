Скидки
Игрок «Манчестер Сити» Силва: с самого детства я мечтал играть за «Бенфику»

Игрок «Манчестер Сити» Силва: с самого детства я мечтал играть за «Бенфику»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о начальном периоде своей карьеры, который он провёл в «Бенфике».

— Ваш отец болеет за «Бенфику?
— Да, отец — за «Бенфику», а мама — за «Спортинг».

— Как мама отнеслась к вашему переходу в «Бенфику»?
— Она была рада. Это была идея моего дедушки со стороны матери, он болел за «Спортинг». Они всегда меня поддерживали. Я провёл в «Бенфике» 12 лет, за «Ман Сити» играю уже девять лет, в «Бенфике» находился с семи до 19 лет.

Болею за «Бенфику», это крупнейший клуб Португалии. Ходил на матчи «Бенфики» с папой. С самого детства я мечтал играть за этот клуб, поэтому, да, был очень счастлив. И мне очень повезло получить возможность учиться у лучших тренеров Португалии, имея доступ к лучшим условиям с самого раннего возраста, — приводит слова Силвы BBC.

