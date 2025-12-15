Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 15-21 декабря

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 15 по 21 декабря.

15 декабря, понедельник, 10:00 — дзюдо: «Битва городов», 1/8 финала, утренняя сессия.

«Битва городов», 1/8 финала, утренняя сессия. 15 декабря, понедельник, 15:00 — дзюдо: «Битва городов», 1/8 финала, вечерняя сессия.

«Битва городов», 1/8 финала, вечерняя сессия. 16 декабря, вторник, 10:00 — дзюдо: «Битва городов», 1/8 финала, утренняя сессия.

«Битва городов», 1/8 финала, утренняя сессия. 16 декабря, вторник, 16:00 — волейбол: к лубный чемпионат мира (мужской), «Сада Крузейро» — «Осака».

лубный чемпионат мира (мужской), «Сада Крузейро» — «Осака». 16 декабря, вторник, 20:45 — баскетбол: Евролига, «Фенербахче» — «Панатинаикос».

Евролига, «Фенербахче» — «Панатинаикос». 17 декабря, среда, 10:00 — дзюдо: «Битва городов», 1/8 финала, утренняя сессия.

«Битва городов», 1/8 финала, утренняя сессия. 17 декабря, среда, 16:00 — волейбол: клубный чемпионат мира (мужской), «Сада Крузейро» — «Свехли».

клубный чемпионат мира (мужской), «Сада Крузейро» — «Свехли». 17 декабря, среда, 19:30 — волейбол: клубный чемпионат мира (мужской), «Перуджа» — «Осака».

клубный чемпионат мира (мужской), «Перуджа» — «Осака». 17 декабря, среда, 22:30 — баскетбол: Евролига, «Партизан» — «Виртус».

Евролига, «Партизан» — «Виртус». 18 декабря, четверг, 16:00 — волейбол: клубный чемпионат мира (мужской), «Сада Крузейро» — «Перуджа».

клубный чемпионат мира (мужской), «Сада Крузейро» — «Перуджа». 18 декабря, четверг, 19:30 — волейбол: клубный чемпионат мира (мужской), «Свехли» — «Осака».

клубный чемпионат мира (мужской), «Свехли» — «Осака». 18 декабря, четверг, 23:00 — футбол: Лига конференций. Мультикаст матчей Лиги конференций.

Лига конференций. Мультикаст матчей Лиги конференций. 19 декабря, пятница, 16:15 — биатлон: Кубок мира. 3-й этап. Анси. Спринт. Мужчины. 10 км.

Кубок мира. 3-й этап. Анси. Спринт. Мужчины. 10 км. 19 декабря, пятница, 20:30 — футбол: Бундеслига, «Падерборн 07» — «Дармштадт 98».

Бундеслига, «Падерборн 07» — «Дармштадт 98». 19 декабря, пятница, 22:45 — баскетбол: Евролига, «Црвена Звезда» — «Виртус».

Евролига, «Црвена Звезда» — «Виртус». 20 декабря, суббота, 14:15 — биатлон: Кубок мира. 3-й этап. Анси. Гонка преследования. Женщины. 10 км.

Кубок мира. 3-й этап. Анси. Гонка преследования. Женщины. 10 км. 20 декабря, суббота, 17:30 — футбол: Бундеслига. Мультикаст матчей.

Бундеслига. Мультикаст матчей. 20 декабря, суббота, 21:00 — волейбол: клубный чемпионат мира (мужской). Полуфинал.

клубный чемпионат мира (мужской). Полуфинал. 21 декабря, воскресенье, 14:15 — биатлон: Кубок мира. 3-й этап. Анси. Масс-старт. Женщины. 12,5 км.

Кубок мира. 3-й этап. Анси. Масс-старт. Женщины. 12,5 км. 21 декабря, воскресенье, 16:45 — биатлон: Кубок мира. 3-й этап. Анси. Масс-старт. Мужчины. 15 км.

Кубок мира. 3-й этап. Анси. Масс-старт. Мужчины. 15 км. 21 декабря, воскресенье, 22:00 — футбол: Кубок африканских наций, Марокко — Коморские острова.

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.