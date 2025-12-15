Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 15-21 декабря
В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.
Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 15 по 21 декабря.
- 15 декабря, понедельник, 10:00 — дзюдо: «Битва городов», 1/8 финала, утренняя сессия.
- 15 декабря, понедельник, 15:00 — дзюдо: «Битва городов», 1/8 финала, вечерняя сессия.
- 16 декабря, вторник, 10:00 — дзюдо: «Битва городов», 1/8 финала, утренняя сессия.
- 16 декабря, вторник, 16:00 — волейбол: клубный чемпионат мира (мужской), «Сада Крузейро» — «Осака».
- 16 декабря, вторник, 20:45 — баскетбол: Евролига, «Фенербахче» — «Панатинаикос».
- 17 декабря, среда, 10:00 — дзюдо: «Битва городов», 1/8 финала, утренняя сессия.
- 17 декабря, среда, 16:00 — волейбол: клубный чемпионат мира (мужской), «Сада Крузейро» — «Свехли».
- 17 декабря, среда, 19:30 — волейбол: клубный чемпионат мира (мужской), «Перуджа» — «Осака».
- 17 декабря, среда, 22:30 — баскетбол: Евролига, «Партизан» — «Виртус».
- 18 декабря, четверг, 16:00 — волейбол: клубный чемпионат мира (мужской), «Сада Крузейро» — «Перуджа».
- 18 декабря, четверг, 19:30 — волейбол: клубный чемпионат мира (мужской), «Свехли» — «Осака».
- 18 декабря, четверг, 23:00 — футбол: Лига конференций. Мультикаст матчей Лиги конференций.
- 19 декабря, пятница, 16:15 — биатлон: Кубок мира. 3-й этап. Анси. Спринт. Мужчины. 10 км.
- 19 декабря, пятница, 20:30 — футбол: Бундеслига, «Падерборн 07» — «Дармштадт 98».
- 19 декабря, пятница, 22:45 — баскетбол: Евролига, «Црвена Звезда» — «Виртус».
- 20 декабря, суббота, 14:15 — биатлон: Кубок мира. 3-й этап. Анси. Гонка преследования. Женщины. 10 км.
- 20 декабря, суббота, 17:30 — футбол: Бундеслига. Мультикаст матчей.
- 20 декабря, суббота, 21:00 — волейбол: клубный чемпионат мира (мужской). Полуфинал.
- 21 декабря, воскресенье, 14:15 — биатлон: Кубок мира. 3-й этап. Анси. Масс-старт. Женщины. 12,5 км.
- 21 декабря, воскресенье, 16:45 — биатлон: Кубок мира. 3-й этап. Анси. Масс-старт. Мужчины. 15 км.
- 21 декабря, воскресенье, 22:00 — футбол: Кубок африканских наций, Марокко — Коморские острова.
