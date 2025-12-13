Скидки
Тьяго Силва выразил желание тренировать «ПСЖ»

41-летний защитник «Флуминенсе» Тьяго Силва выразил желание возглавить «ПСЖ» после завершения футбольной карьеры.

«Когда я стану тренером, поставлю перед собой цель: тренировать каждую команду, за которую когда-либо играл. Так что тренировать «ПСЖ» однажды — да, возможно, это было бы волшебно. Возможно, этого никогда не произойдёт, но поставил перед собой эту цель. Прежде чем думать обо всём этом, хочу достойно завершить свою игровую карьеру», — приводит слова Силвы France Football.

Ранее в прессе появилась информация, что футболист рассматривает возможность возвращения в Европу, чтобы завершить игровую карьеру поближе к семье, которая живет в Англии.

