Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Алексей Батраков был признан лучшим игроком «Локомотива» по итогам ноября-декабря

Алексей Батраков был признан лучшим игроком «Локомотива» по итогам ноября-декабря
Комментарии

20-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков был признан лучшим футболистом команды по итогам двух заключительных месяцев календарного года. Об этом официально сообщила пресс-служба железнодорожников.

«Кто снова лучший, тот Лёша — уже третий раз в сезоне! Стабильность — признак мастерства», — говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников в телеграм-канале.

В опросе среди болельщиков Алексей Батраков занял первое место, набрав 44% от общего числа голосов. Второе место с 22% занял вингер красно-зелёных Александр Руденко. На третьей строчке расположился вратарь Антон Митрюшкин (17%).

