Игрок «Манчестер Сити» Силва ответил, как на него повлияли клубы, за которые он выступал

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, каким образом на него повлияли все клубы, за которые он играл на протяжении карьеры.

— Какой клуб, по-вашему, оказал наибольшее влияние на вашу карьеру, на то, каким игроком вы стали сегодня?

— Сложно сказать. Выбрал бы между «Бенфикой» и «Манчестер Сити», потому что в «Монако» я провёл три года, хотя был там очень счастлив, а в «Манчестер Сити» — девять. Но думаю, именно в «Бенфике» сформировался, находясь в клубе с семи до 19 лет. Там мне дали не только футбольные знания, но и немного повлияли на меня как на мужчину. Клуб сделал меня выносливее и сильнее.

В «Монако», хоть этот период и длился недолго, мне дали возможность продолжить карьеру на более высоком уровне, а в «Манчестер Сити» добился всего и даже больше, чем когда-либо мечтал. Всегда хотел выиграть Премьер-лигу, но никогда не представлял, что сделаю это шесть раз. Так что знаете, «Манчестер Сити» дал мне больше, чем я надеялся, будучи ещё совсем юным, — приводит слова Силвы BBC.