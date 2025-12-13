Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Манчестер Сити» Силва ответил, как на него повлияли клубы, за которые он выступал

Игрок «Манчестер Сити» Силва ответил, как на него повлияли клубы, за которые он выступал
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, каким образом на него повлияли все клубы, за которые он играл на протяжении карьеры.

— Какой клуб, по-вашему, оказал наибольшее влияние на вашу карьеру, на то, каким игроком вы стали сегодня?
— Сложно сказать. Выбрал бы между «Бенфикой» и «Манчестер Сити», потому что в «Монако» я провёл три года, хотя был там очень счастлив, а в «Манчестер Сити» — девять. Но думаю, именно в «Бенфике» сформировался, находясь в клубе с семи до 19 лет. Там мне дали не только футбольные знания, но и немного повлияли на меня как на мужчину. Клуб сделал меня выносливее и сильнее.

В «Монако», хоть этот период и длился недолго, мне дали возможность продолжить карьеру на более высоком уровне, а в «Манчестер Сити» добился всего и даже больше, чем когда-либо мечтал. Всегда хотел выиграть Премьер-лигу, но никогда не представлял, что сделаю это шесть раз. Так что знаете, «Манчестер Сити» дал мне больше, чем я надеялся, будучи ещё совсем юным, — приводит слова Силвы BBC.

Материалы по теме
Игрок «Манчестер Сити» Силва: с самого детства я мечтал играть за «Бенфику»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android