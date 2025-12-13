Компани прокомментировал ситуацию с возможным с продлением контракта Юпамекано

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ситуацию с возможным с продлением контракта защитника своей команды Деотшанкюля Юпамекано.

«Как тренер ты всегда оказываешь влияние и играешь определённую роль. Моя роль в этой ситуации чисто спортивная и сосредоточена на развитии. И на том, чтобы игрок чувствовал, не всё перепутано – результативность его игры и контрактная ситуация. Футбол должен оставаться приоритетом, именно об этом мы и говорим», — приводит слова Компани официальный сайт клуба.

Юпамекано перешёл в «Баварию» летом 2021-го из «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 20 матчах во всех клубных турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.