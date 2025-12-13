Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Компани прокомментировал ситуацию с возможным с продлением контракта Юпамекано

Компани прокомментировал ситуацию с возможным с продлением контракта Юпамекано
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ситуацию с возможным с продлением контракта защитника своей команды Деотшанкюля Юпамекано.

«Как тренер ты всегда оказываешь влияние и играешь определённую роль. Моя роль в этой ситуации чисто спортивная и сосредоточена на развитии. И на том, чтобы игрок чувствовал, не всё перепутано – результативность его игры и контрактная ситуация. Футбол должен оставаться приоритетом, именно об этом мы и говорим», — приводит слова Компани официальный сайт клуба.

Юпамекано перешёл в «Баварию» летом 2021-го из «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 20 матчах во всех клубных турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Компани рассказал о состоянии здоровья Дэвиса и Мусиалы перед матчем «Баварии» с «Майнцем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android