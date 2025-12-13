«Зенит» опубликовал совместное фото Марио Фернандеса и Дугласа Сантоса в отпуске

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала совместное фото капитана команды Дугласа Сантоса с экс-игроком сине-бело-голубых Марио Фернандесом. Футболисты совместно проводили время в отпуске. Напомним, игроки «Зенита» ушли в отпуск до 12 января.

«Продолжаем следить за интересными встречами Дугласа Сантоса в отпуске», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» в телеграм-канале команды.

Ранее Дуглас Сантос встретился в отпуске с выступающим за саудовский «Аль-Хиляль» экс-форвардом «Зенита» Малкомом. Фотография бразильских футболистов также была опубликована в телеграм-канале сине-бело-голубых.