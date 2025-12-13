Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» опубликовал совместное фото Марио Фернандеса и Дугласа Сантоса в отпуске

«Зенит» опубликовал совместное фото Марио Фернандеса и Дугласа Сантоса в отпуске
Комментарии

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала совместное фото капитана команды Дугласа Сантоса с экс-игроком сине-бело-голубых Марио Фернандесом. Футболисты совместно проводили время в отпуске. Напомним, игроки «Зенита» ушли в отпуск до 12 января.

«Продолжаем следить за интересными встречами Дугласа Сантоса в отпуске», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» в телеграм-канале команды.

Ранее Дуглас Сантос встретился в отпуске с выступающим за саудовский «Аль-Хиляль» экс-форвардом «Зенита» Малкомом. Фотография бразильских футболистов также была опубликована в телеграм-канале сине-бело-голубых.

Материалы по теме
«Зенит» ждёт кадровая революция? Отдавать игроков будут только в двух случаях
«Зенит» ждёт кадровая революция? Отдавать игроков будут только в двух случаях
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android