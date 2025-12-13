Игрок «Ман Сити» Силва: Гвардиола оказал на меня большое влияние в плане тренерской работы

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва ответил, какие футболисты и тренеры повлияли на него на протяжении карьеры.

— Кто из товарищей по команде или тренеров оказал на вас особое влияние?

— Пеп [Гвардиола], безусловно, оказал на меня огромное влияние в плане тренерской работы. Что касается игроков… Когда я перешёл в «Монако», мне очень повезло, что там играл Жоау Моутинью — португальский игрок, который, на мой взгляд, является одним из самых умных футболистов, когда-либо выступавших за нашу страну. Так что он был для меня и наставником, и в каком-то смысле тренером, потому что многому у него научился.

Он оказал на меня огромное влияние, но в «Манчестер Сити» у меня также было много действительно хороших партнёров по команде, которые многому меня научили, — от Венсана Компани до Давида Сильвы и Фернандиньо. Это разные игроки, учишься разным вещам, но определённо на меня оказали влияние самые разные люди в футболе, — приводит слова Силвы BBC.