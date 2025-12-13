Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ман Сити» Силва: Гвардиола оказал на меня большое влияние в плане тренерской работы

Игрок «Ман Сити» Силва: Гвардиола оказал на меня большое влияние в плане тренерской работы
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва ответил, какие футболисты и тренеры повлияли на него на протяжении карьеры.

— Кто из товарищей по команде или тренеров оказал на вас особое влияние?
— Пеп [Гвардиола], безусловно, оказал на меня огромное влияние в плане тренерской работы. Что касается игроков… Когда я перешёл в «Монако», мне очень повезло, что там играл Жоау Моутинью — португальский игрок, который, на мой взгляд, является одним из самых умных футболистов, когда-либо выступавших за нашу страну. Так что он был для меня и наставником, и в каком-то смысле тренером, потому что многому у него научился.

Он оказал на меня огромное влияние, но в «Манчестер Сити» у меня также было много действительно хороших партнёров по команде, которые многому меня научили, — от Венсана Компани до Давида Сильвы и Фернандиньо. Это разные игроки, учишься разным вещам, но определённо на меня оказали влияние самые разные люди в футболе, — приводит слова Силвы BBC.

Материалы по теме
Гвардиола раскрыл, что он сказал Родриго после матча с «Реалом», где вингер забил «Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android