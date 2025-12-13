Игрок «Манчестер Сити» Силва рассказал об особенностях общения с Гвардиолой

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился подробностями об установках тренера команды Хосепа Гвардиолы, которые тот иногда даёт в эмоциональной форме.

— У Пепа интересные отношения со своими игроками. Со стороны всегда кажется, что по окончании матча, когда вы, например, победили со счётом 4:0, он всё равно очень эмоционально разговаривает со своими футболистами. Вам приходилось сталкиваться с подобным?

— Да, много раз. Иногда я вижу, как люди считают, будто он высказывает нам своё недовольство, но дело лишь в том, как тот активно двигает руками, как эмоционально выражает свою мысль. На самом деле, Пеп просто говорит о какой-то мелочи, которую хочет, чтобы мы улучшили. Иногда он, конечно, очень расстроен, но чаще всего просто активно жестикулирует, а со стороны это кажется чем-то иным, — приводит слова Силвы BBC.