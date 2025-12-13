Скидки
Главная Футбол Новости

Атлетико Мадрид — Валенсия, результат матча 13 декабря 2025, счёт 2:1, 16-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Атлетико» победил «Валенсию» в 16-м туре Ла Лиги. Победный мяч на счету Гризманна
Комментарии

Завершился матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сесар Сото Градо. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 16:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Коке – 17'     1:1 Бельтран – 63'     2:1 Гризманн – 74'    

Первый мяч в игре забил полузащитник «Атлетико» Коке на 17-й минуте. На 63-й минуте полузащитник гостей Лукас Бельтран сравнял счёт. На 74-й минуте нападающий Антуан Гризманн принёс хозяевам победу, забив второй мяч в ворота «Валенсии».

После 16 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 34 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Валенсия» заработала 15 очков и располагается на 17-й строчке. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 40 очков.

В следующем туре «Атлетико» предстоит встретиться на выезде с «Жироной» 21 декабря, а «Валенсия» примет на своём поле «Мальорку» 19 декабря.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
