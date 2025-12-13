«Атлетико» победил «Валенсию» в 16-м туре Ла Лиги. Победный мяч на счету Гризманна

Завершился матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сесар Сото Градо. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в игре забил полузащитник «Атлетико» Коке на 17-й минуте. На 63-й минуте полузащитник гостей Лукас Бельтран сравнял счёт. На 74-й минуте нападающий Антуан Гризманн принёс хозяевам победу, забив второй мяч в ворота «Валенсии».

После 16 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 34 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Валенсия» заработала 15 очков и располагается на 17-й строчке. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 40 очков.

В следующем туре «Атлетико» предстоит встретиться на выезде с «Жироной» 21 декабря, а «Валенсия» примет на своём поле «Мальорку» 19 декабря.