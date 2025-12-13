Скидки
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
23:05 Мск
Радимов и Слуцкий загадали подписчикам вопрос в стиле ЧГК про Монако и Головина

Радимов и Слуцкий загадали подписчикам вопрос в стиле ЧГК про Монако и Головина
Экс-футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов и главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий загадали аудитории вопрос в стиле интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» про Монако, во второй части которого упоминается российский полузащитник Александр Головин.

Радимов: Друзья! Я нахожусь с одним моим товарищем, Леонидом Викторовичем Слуцким, и у нас есть челлендж. Нам нужна помощь, чтобы ответить на один вопрос. Мы заработаем определённую сумму денег из-за этого. Леонид Викторович сейчас вам зачитает, пишите в комментариях ответы, нам необходима ваша помощь.

Слуцкий: Дорогие друзья, вопрос следующий: Монако — уникальная страна, более 30% её жителей являются ими. Для сравнения, в России ими являются лишь 0,05% населения. Игрок «Монако» Александр Головин, уверены, тоже является им. Кто эти «им»? Ответьте нам, пожалуйста.

Радимов: Помогите нам ответить на этот вопрос, — сказал Радимов в телеграм-канале.

