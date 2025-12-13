Игрок «Манчестер Сити» Силва назвал самый запоминающийся матч в карьере

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва считает финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 самым запоминающимся матчем в карьере. Тогда «горожане» со счётом 1:0 победили «Интер».

— Если бы возможно было пережить заново хотя бы одну игру из вашей карьеры, какой бы матч это был?

— Простой ответ — финал Лиги чемпионов — 2022/2023. Но даже неудачные для нас дни… Например, если говорить об игре с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Лиги чемпионов — 2018/2019, когда мы выбыли из турнира, это была фантастическая встреча, в которой мне посчастливилось принять участие. Так что у меня много невероятных матчей, отличных воспоминаний, из которых я мог бы выбрать, — приводит слова Силвы BBC.