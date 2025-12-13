Игрок «Манчестер Сити» Силва назвал самый запоминающийся матч в карьере
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва считает финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 самым запоминающимся матчем в карьере. Тогда «горожане» со счётом 1:0 победили «Интер».
Лига чемпионов . Финал
10 июня 2023, суббота. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Родри – 68'
— Если бы возможно было пережить заново хотя бы одну игру из вашей карьеры, какой бы матч это был?
— Простой ответ — финал Лиги чемпионов — 2022/2023. Но даже неудачные для нас дни… Например, если говорить об игре с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Лиги чемпионов — 2018/2019, когда мы выбыли из турнира, это была фантастическая встреча, в которой мне посчастливилось принять участие. Так что у меня много невероятных матчей, отличных воспоминаний, из которых я мог бы выбрать, — приводит слова Силвы BBC.
Комментарии
- 13 декабря 2025
-
18:51
-
18:49
-
18:47
-
18:38
-
18:38
-
18:21
-
18:16
-
18:01
-
18:00
-
17:58
-
17:57
-
17:42
-
17:40
-
17:34
-
17:33
-
17:30
-
17:29
-
17:23
-
17:20
-
17:19
-
17:15
-
17:11
-
17:06
-
16:54
-
16:48
-
16:46
-
16:37
-
16:33
-
16:24
-
16:17
-
16:13
-
16:00
-
15:55
-
15:43
-
15:24