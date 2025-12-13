Шнякин: я в ожидании момента, когда система определит офсайд по выпирающему фаллосу

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о полуавтоматической системе определения офсайда с использованием 3D-моделирования эпизода.

«Я по-прежнему в ожидании момента, когда система определит офсайд по выпирающему фаллосу. Напомню, пенис является частью тела, которой можно легально забить мяч. Искренне надеюсь, что такое шоу произойдёт именно в моём матче. Душевно, изо всех сил посмеюсь», — написал Шнякин в телеграм-канале.

Полуавтоматическая система (SAOT) внедрена в 2022 году ФИФА. Она использует 12 камер и датчик в мяче для отслеживания 29 точек на теле каждого футболиста, создаёт трёхмерную анимацию, которая наглядно демонстрирует, как выглядит офсайд, и передаёт информацию судьям, ускоряя принятие верного решения.