Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Манчестер Сити» Силва назвал самые тяжёлые матчи в карьере

Футболист «Манчестер Сити» Силва назвал самые тяжёлые матчи в карьере
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о самых непростых матчах в своей клубной карьере.

«Финал Лиги чемпионов с «Челси» [в сезоне-2020/2021] был тяжёлым, когда мы проиграли 0:1, но сказал бы, что ещё тяжелее, чем финал Лиги чемпионов, был полуфинал турнира с «Реалом» [в сезоне-2021/2022], когда они забили два гола за две—три минуты до конца встречи. Это было сложно пережить, потому что мы оказались намного лучше них в обеих играх на протяжении пяти минут. Ты всё теряешь. Это был очень неприятный опыт. В конце концов, мы победили [в следующем сезоне], но Лига чемпионов стала для нас тяжёлым испытанием», — приводит слова Силвы BBC.

Материалы по теме
Игрок «Манчестер Сити» Силва назвал самый запоминающийся матч в карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android