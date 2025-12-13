Футболист «Манчестер Сити» Силва назвал самые тяжёлые матчи в карьере

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о самых непростых матчах в своей клубной карьере.

«Финал Лиги чемпионов с «Челси» [в сезоне-2020/2021] был тяжёлым, когда мы проиграли 0:1, но сказал бы, что ещё тяжелее, чем финал Лиги чемпионов, был полуфинал турнира с «Реалом» [в сезоне-2021/2022], когда они забили два гола за две—три минуты до конца встречи. Это было сложно пережить, потому что мы оказались намного лучше них в обеих играх на протяжении пяти минут. Ты всё теряешь. Это был очень неприятный опыт. В конце концов, мы победили [в следующем сезоне], но Лига чемпионов стала для нас тяжёлым испытанием», — приводит слова Силвы BBC.