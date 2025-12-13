Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ливерпуля» Салах вышел на поле впервые после конфликта со Слотом

Игрок «Ливерпуля» Салах вышел на поле впервые после конфликта со Слотом
Комментарии

В эти минуты идёт матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором играют «Ливерпуль» и «Брайтон энд Хоув Альбион». На 26-й минуте у «красных» произошла замена: впервые после конфликта с главным тренером команды Арне Слотом на поле появился нападающий Мохамед Салах, он заменил Джозефа Гомеса, который ощутил дискомфорт и не смог продолжить игру. «Ливерпуль» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Перерыв
1 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Экитике – 1'    

Встреча проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, в качестве главного арбитра матча выступает Крэйг Поусон (Южный Йоркшир). Автором единственного гола в этой игре является Уго Экитике, поразивший ворота «чаек» на первой минуте.

Мерсисайдцы с 23 очками находятся на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Материалы по теме
Что будет с Салахом? Нет, серьёзно, какие вообще есть выходы из конфликта с «Ливерпулем»?
Что будет с Салахом? Нет, серьёзно, какие вообще есть выходы из конфликта с «Ливерпулем»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android