Игрок «Ливерпуля» Салах вышел на поле впервые после конфликта со Слотом

В эти минуты идёт матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором играют «Ливерпуль» и «Брайтон энд Хоув Альбион». На 26-й минуте у «красных» произошла замена: впервые после конфликта с главным тренером команды Арне Слотом на поле появился нападающий Мохамед Салах, он заменил Джозефа Гомеса, который ощутил дискомфорт и не смог продолжить игру. «Ливерпуль» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встреча проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, в качестве главного арбитра матча выступает Крэйг Поусон (Южный Йоркшир). Автором единственного гола в этой игре является Уго Экитике, поразивший ворота «чаек» на первой минуте.

Мерсисайдцы с 23 очками находятся на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ.