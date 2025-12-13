«Из-за тебя мы в том году пропустили такой же отдых!» Глушаков — сыну в отпуске

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился кадрами с отпуска, который проводит вместе с семьёй. На видео бывший футболист стоит по пояс в воде и держит на руках сына Данила.

«Мужик прилетел на отдых впервые! P.S.: Из-за тебя мы в том году пропустили такой же отдых!» — подписал видео Глушаков в телеграм-канале.

Данил Глушаков родился 8 ноября 2024 года. Мальчик стал четвёртым ребёнком в семье Дениса Глушакова. «Данил Денисович, добро пожаловать в семью! Долго я охотился за тобой! Каждые 5 лет, но получались безумно красивые дочки!» — отреагировал тогда Глушаков на появление на свет сына.