Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Из-за тебя мы в том году пропустили такой же отдых!» Глушаков — сыну в отпуске

«Из-за тебя мы в том году пропустили такой же отдых!» Глушаков — сыну в отпуске
Комментарии

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился кадрами с отпуска, который проводит вместе с семьёй. На видео бывший футболист стоит по пояс в воде и держит на руках сына Данила.

«Мужик прилетел на отдых впервые! P.S.: Из-за тебя мы в том году пропустили такой же отдых!» — подписал видео Глушаков в телеграм-канале.

Данил Глушаков родился 8 ноября 2024 года. Мальчик стал четвёртым ребёнком в семье Дениса Глушакова. «Данил Денисович, добро пожаловать в семью! Долго я охотился за тобой! Каждые 5 лет, но получались безумно красивые дочки!» — отреагировал тогда Глушаков на появление на свет сына.

Материалы по теме
Глушаков — о лимите: надо фильтровать легионеров в РПЛ, нельзя сброд везти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android