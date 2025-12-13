Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдегор — о Жезусе: все знают, что у него невероятные качества, он нам очень поможет

Эдегор — о Жезусе: все знают, что у него невероятные качества, он нам очень поможет
Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о своём одноклубнике Габриэле Жезусе, который вернулся после травмы в состав команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Мадуэке – 25'     0:2 Мадуэке – 47'     0:3 Мартинелли – 56'    

«Он был очень эмоционален в раздевалке после матча с «Брюгге». Даже когда я вернулся после травмы, примерно через восемь недель, это было особое чувство. Но Жезус отсутствовал более 300 дней, так что ему предстоит долгий путь к возвращению. Здорово, как хорошо он себя проявил, выйдя на замену. Сразу же оказал влияние на игру, едва не забил, замечательно, что вернулся, потому что это отличный игрок и отличный парень. Жезус так много сделал для нас, все знают, что у него невероятные качества, поэтому он нам очень поможет», — приводит слова Эдегора официальный сайт клуба.

Жезус выступает в составе «Арсенала» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 97 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Материалы по теме
Артета опроверг слухи о возможной продаже «Арсеналом» Габриэла Жезуса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android