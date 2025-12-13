Эдегор — о Жезусе: все знают, что у него невероятные качества, он нам очень поможет

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о своём одноклубнике Габриэле Жезусе, который вернулся после травмы в состав команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:0).

«Он был очень эмоционален в раздевалке после матча с «Брюгге». Даже когда я вернулся после травмы, примерно через восемь недель, это было особое чувство. Но Жезус отсутствовал более 300 дней, так что ему предстоит долгий путь к возвращению. Здорово, как хорошо он себя проявил, выйдя на замену. Сразу же оказал влияние на игру, едва не забил, замечательно, что вернулся, потому что это отличный игрок и отличный парень. Жезус так много сделал для нас, все знают, что у него невероятные качества, поэтому он нам очень поможет», — приводит слова Эдегора официальный сайт клуба.

Жезус выступает в составе «Арсенала» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 97 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.