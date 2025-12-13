Компани высказался о продлении контрактов тренерского штаба «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал продление контрактов со своим тренерским штабом.

«Я сторонник стабильности. Это касается не только тренера – весь тренерский штаб поддерживает игроков, конечно, делаем это вместе. Все эти люди очень важны для меня и для клуба. Это был хороший знак, знал, что всё получится. Они чувствуют себя комфортно, как и игроки», — приводит слова Компани официальный сайт клуба.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате Германии мюнхенская «Бавария» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. В группе общего этапа Лиги чемпионов команда занимает второе место, у команды в активе 15 очков.