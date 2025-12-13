Скидки
Полузащитник «Манчестер Сити» Силва: думаю, я мог бы стать тренером

Полузащитник «Манчестер Сити» Силва: думаю, я мог бы стать тренером
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва дал комментарий касательно того, чем планирует заняться по окончании игровой карьеры.

— Следующий вопрос будет таким: «Если бы я не был футболистом, я бы…»
— Не знаю. Это очень сложный вопрос. Мне бы очень хотелось узнать, потому что когда закончу футбольную карьеру, если не захочу оставаться в игре, решу заняться чем-то другим. Не хочу останавливаться, поэтому это очень хороший вопрос. Продолжу попытки найти ответ, когда закончу свою карьеру.

— Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес сказал: «Когда Бернарду закончит играть, он станет тренером». Он прав?
— Не знаю. Думаю, я мог бы. Мне кажется, я очень хорошо понимаю игру, ведь посвятил этому так много времени и сил. Когда закончу карьеру, хочу проводить время со своими детьми, путешествовать с женой, кто знает… Я люблю футбол. Думаю, буду скучать по нему. Не уверен. Но если буду скучать и вернусь, вероятно, в качестве тренера, — приводит слова Силвы BBC.

