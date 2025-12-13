«Спартак» обратился к Угальде, сделавшему предложение своей девушке

Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к коста-риканскому форварду команды Манфреду Угальде, который сделал предложение своей девушке Жосселин. Ранее Угальде опубликовал фотографию бассейна, усыпанного лепестками роз с надписью: «Выходи за меня».

«Манфред Угальде сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Жосселин сказала «Да!» Поздравляем нашего нападающего и желаем семейного счастья», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака» в телеграм-канале команды.

Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года. Всего на счету 23-летнего форварда 25 голов и шесть результативных передач в 73 матчах за красно-белых.