41-летний экс-защитник «Спартака» Инсаурральде решил продлить карьеру ещё на год

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Инсаурральде заявил, что передумал завершать карьеру в 2025 году. 3 октября аргентинцу исполнился 41 год. С января 2023 года он защищает цвета клуба «Атлетико Сармьенто» из чемпионата Аргентины.

«Я действительно планировал завершить карьеру в конце 2025 года, но передумал. Хочу поиграть ещё год. Мы с «Атлетико Сармьенто» близки к продлению контракта», — рассказал Инсаурральде корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Хуан Инсаурральде выступал за «Спартак» с июля 2012 года по июль 2015-го. Всего в активе аргентинца 49 матчей за красно-белых, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами.