Уго Экитике забил самый быстрый гол сезона АПЛ в матче «Ливерпуля» с «Брайтоном»

В эти минуты проходит матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Крэйг Поусон. На данный момент счёт 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 46-й секунде встречи забил нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гол Уго Экитике стал самым быстрым мячом, забитым в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026. Ранее самым быстрым мячом сезона являлся гол, забитый защитником «Ньюкасл Юнайтед» Маликом Тшау на 52-й секунде в матче 13-го тура с «Эвертоном» (4:1).

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 23 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 33 очка.