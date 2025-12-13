Скидки
Уго Экитике забил самый быстрый гол сезона АПЛ в матче «Ливерпуля» с «Брайтоном»

В эти минуты проходит матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Крэйг Поусон. На данный момент счёт 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 46-й секунде встречи забил нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Экитике – 1'     2:0 Экитике – 60'    

Гол Уго Экитике стал самым быстрым мячом, забитым в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026. Ранее самым быстрым мячом сезона являлся гол, забитый защитником «Ньюкасл Юнайтед» Маликом Тшау на 52-й секунде в матче 13-го тура с «Эвертоном» (4:1).

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 23 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 33 очка.

