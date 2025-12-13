Скидки
Главная Футбол Новости

Салах побил рекорд Руни в АПЛ в первом матче за «Ливерпуль» после конфликта со Слотом

Салах побил рекорд Руни в АПЛ в первом матче за «Ливерпуль» после конфликта со Слотом
Комментарии

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах установил рекорд английской Премьер-лиги по числу результативных действий в составе одного клуба в матче 16-го тура АПЛ с «Брайтоном». Египтянин вышел на замену на 26-й минуте, а на 60-й — отметился результативной передачей на форварда Уго Экитике. Встреча проходит в эти минуты. «Ливерпуль» выигрывает со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Экитике – 1'     2:0 Экитике – 60'    

Таким образом, Салах довёл количество результативных действий за «Ливерпуль» в АПЛ до 277 (188 голов, 89 результативных передач). Ранее рекорд принадлежал экс-форварду «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни, у которого 183 забитых мяча и 93 ассиста за «красных дьяволов».

Матч с «Брайтоном» стал для Салаха первым после возвращения в состав с момента конфликта с главным тренером Арне Слотом. После критики своей роли в команде Салах был отстранён от основного состава и не попал в заявку на матч Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (1:0).

