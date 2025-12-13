Симеоне прокомментировал победный гол Гризманна в матче «Атлетико» с «Валенсией»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победный гол нападающего своей команды Антуана Гризманна в матче 16-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией» (2:1).
Испания — Примера . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 16:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Коке – 17' 1:1 Бельтран – 63' 2:1 Гризманн – 74'
«Так благодарен ему за талант. Это фантастический гол. Отличный пас от Марка Пубиля, контроль мяча… Гризманн легендарный игрок. Легенда клуба, настоящая икона. Моя глубочайшая благодарность Антуану», — приводит слова Симеоне Marca.
После 16 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 34 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Валенсия» заработала 15 очков и располагается на 17-й строчке. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 40 очков.
