Симеоне прокомментировал победный гол Гризманна в матче «Атлетико» с «Валенсией»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победный гол нападающего своей команды Антуана Гризманна в матче 16-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией» (2:1).

«Так благодарен ему за талант. Это фантастический гол. Отличный пас от Марка Пубиля, контроль мяча… Гризманн легендарный игрок. Легенда клуба, настоящая икона. Моя глубочайшая благодарность Антуану», — приводит слова Симеоне Marca.

После 16 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 34 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Валенсия» заработала 15 очков и располагается на 17-й строчке. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 40 очков.