«Кристал Пэлас» сохраняет интерес к одному из защитников «Баварии» — Mirror

«Кристал Пэлас» по-прежнему интересуется французским защитником «Баварии» Сашей Боэ. Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, «стекольщики» видят в этом игроке подмену для травмированного Даниэля Муньоса. Главный тренер лондонского клуба Оливер Гласнер старается убедить руководство в необходимости активной трансферной работы в январе на фоне плотного игрового графика.

По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Саши Боэ составляет € 18 млн. В 14 матчах нынешнего клубного сезона защитник отличился одной голевой передачей. Футболист является воспитанником клубов «Ред Стар» и «Ренн».