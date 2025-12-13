Симеоне — о Коке и Гризманне: настоящие звёзды не создают проблем. Они понимают своё место

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о футболистах своей команды Коке и Антуане Гризманне после матча 16-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией» (2:1).

«На днях мы втроём долго беседовали. Коке в этом сезоне провёл на поле много минут, Антуан выходит в стартовом составе реже. Это непросто для игрока [быть в запасе], который был легендой клуба. Трудно не давать ему место в стартовом составе. Но я хотел сказать Антуану, насколько тот важен всегда, а не только когда играет. Гризманн — игрок абсолютного класса, когда он получает удовольствие от игры, дарит удовольствие и всей команде. Их скромность меня не удивляет. Настоящие звёзды не создают проблем. Они понимают своё место, знают, что годы прошли, принимают свою роль в команде, хотят играть. Сегодня мы победили благодаря голам Коке и Гризманна», — приводит слова Симеоне Marca.