Главная Футбол Новости

«Рубин» назвал даты и место зимних тренировочных сборов

Комментарии

Пресс-служба казанского «Рубина» опубликовала в телеграм-канале расписание зимних тренировочных сборов команды. Сообщается, что первый в 2026 году сбор команды начнётся 15 января. Место проведения — турецкий город Белек. Всего запланировано три тренировочных сбора.

Первый сбор: 15—26 января;
Второй сбор: 30 января — 9 февраля;
Третий сбор: 13— 23 февраля.

Информация о предстоящих товарищеских матчах на сборах будет опубликована позже. На зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге «Рубин» ушёл на седьмом месте в турнирной таблице. В активе клуба из столицы Татарстана 23 очка в 18 матчах. Сезон для казанцев возобновится 28 февраля матчем 19-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».

