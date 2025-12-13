Роман Нагучев высказался о возвращении Мохамеда Салаха в состав «Ливерпуля»

Футбольный комментатор Роман Нагучев отреагировал на возвращение форварда Мохамеда Салаха в состав «Ливерпуля» в матче 16-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:0). Египтянин вышел на замену на 26-й минуте, а на 60-й — отметился результативной передачей на форварда Уго Экитике.

«Мо выходит даже вместо защитника Джо Гомеса! Обалдеть, топ! Так, срочно нужен комментарий специалистов по ливерпульской педагогике, почему Салаха не маринуют на скамейке до скончания времён, ведь только что же было очевидно, что Арне Слот ну точно сделает египтянину атата!!! Ух!» — написал Нагучев в телеграм-канале.

Матч с «Брайтоном» стал для Салаха первым после возвращения в состав с момента конфликта с главным тренером Арне Слотом. После критики своей роли в команде Салах был отстранён от основного состава и не попал в заявку на игру Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (1:0).