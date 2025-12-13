Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У Поконьоли Головин является ключевой фигурой». Разживин — о матче «Марсель» — «Монако»

«У Поконьоли Головин является ключевой фигурой». Разживин — о матче «Марсель» — «Монако»
Комментарии

Комментатор Okko Павел Разживин назвал игру «Марселя» и «Монако» главным матчем 16-го тура Лиги 1, а также высказался о роли российского полузащитника гостей Александра Головина при новом главном тренере Себастьене Поконьоли. Команды сыграют в воскресенье, 14 декабря, на стадионе «Велодром» в Марселе.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Главный матч 16-го тура Лиги 1 состоится на стадионе «Велодром», где сыграют «Марсель» и «Монако». Одни из главных команд Лиги 1 прошлого сезона, чего не скажешь про нынешний. «Монако», как мы знаем, хандрит: уволили Ади Хюттера, пришёл Поконьоли, но с бельгийским специалистом результаты пока нестабильны — «Монако» выпал из первой шестёрки, под занавес года нужно уходить на позитивной ноте. Была победа над «ПСЖ», можно было подумать, что вновь наступит светлое время для «Монако», но в следующим туре умудрились проиграть «Бресту».

У «Марселя» в последних турах тоже есть проблемы. Чувствуется физическая усталость, было пару-тройку кадровых проблем. Роберто Де Дзерби прямо помучился — это было в матче с «Тулузой», а особенно выделялось в игре с «Лиллем». Наверное, это был худший матч «Марселя» при Де Дзерби. По крайней мере, так он сказал сам.

Важно отметить, что «Марсель» и «Монако» играли в середине недели в рамках Лиги чемпионов, одержали там важнейшие для себя победы. У команд сейчас по девять очков, поэтому есть шанс увидеть их в раунде плей-офф. И исходя из матчей в середине недели, могут быть просадки в игре в очном матче. Есть физическая усталость, это прямо ощущается, трудно представить, кто выглядит свежее. Но «Марсель» играет дома, в этом сезоне на «Велодроме» он ни разу не проиграл. Да, было пару скомканных матчей, но в этот раз будет «Монако» — принципиальный соперник.

В матчах прошлого сезона за «Монако» отличался Александр Головин. Будем надеяться, что российский полузащитник так же ярко себя проявит и в матче грядущем. У Поконьоли Александр является ключевой фигурой, может закрыть сразу несколько позиций. Так что Сашу мы обязательно ждём в стартовом составе.

«Марсель» в данной ситуации является для меня фаворитом, но «Монако» может удивить. Мы отмечали, что «Марсель» дома не проигрывает и даже побеждал в матче с «ПСЖ». Но и «Монако» парижан обыгрывал — это две единственные команды, победившие действующих чемпионов Франции. Так что ожидается яркая игра», — сказал Разживин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
Топ-события субботы: российские лыжники на Кубке мира, матчи «Барсы», «ПСЖ» и ЧМ по боксу
Топ-события субботы: российские лыжники на Кубке мира, матчи «Барсы», «ПСЖ» и ЧМ по боксу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android