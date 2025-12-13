«У Поконьоли Головин является ключевой фигурой». Разживин — о матче «Марсель» — «Монако»

Комментатор Okko Павел Разживин назвал игру «Марселя» и «Монако» главным матчем 16-го тура Лиги 1, а также высказался о роли российского полузащитника гостей Александра Головина при новом главном тренере Себастьене Поконьоли. Команды сыграют в воскресенье, 14 декабря, на стадионе «Велодром» в Марселе.

«Главный матч 16-го тура Лиги 1 состоится на стадионе «Велодром», где сыграют «Марсель» и «Монако». Одни из главных команд Лиги 1 прошлого сезона, чего не скажешь про нынешний. «Монако», как мы знаем, хандрит: уволили Ади Хюттера, пришёл Поконьоли, но с бельгийским специалистом результаты пока нестабильны — «Монако» выпал из первой шестёрки, под занавес года нужно уходить на позитивной ноте. Была победа над «ПСЖ», можно было подумать, что вновь наступит светлое время для «Монако», но в следующим туре умудрились проиграть «Бресту».

У «Марселя» в последних турах тоже есть проблемы. Чувствуется физическая усталость, было пару-тройку кадровых проблем. Роберто Де Дзерби прямо помучился — это было в матче с «Тулузой», а особенно выделялось в игре с «Лиллем». Наверное, это был худший матч «Марселя» при Де Дзерби. По крайней мере, так он сказал сам.

Важно отметить, что «Марсель» и «Монако» играли в середине недели в рамках Лиги чемпионов, одержали там важнейшие для себя победы. У команд сейчас по девять очков, поэтому есть шанс увидеть их в раунде плей-офф. И исходя из матчей в середине недели, могут быть просадки в игре в очном матче. Есть физическая усталость, это прямо ощущается, трудно представить, кто выглядит свежее. Но «Марсель» играет дома, в этом сезоне на «Велодроме» он ни разу не проиграл. Да, было пару скомканных матчей, но в этот раз будет «Монако» — принципиальный соперник.

В матчах прошлого сезона за «Монако» отличался Александр Головин. Будем надеяться, что российский полузащитник так же ярко себя проявит и в матче грядущем. У Поконьоли Александр является ключевой фигурой, может закрыть сразу несколько позиций. Так что Сашу мы обязательно ждём в стартовом составе.

«Марсель» в данной ситуации является для меня фаворитом, но «Монако» может удивить. Мы отмечали, что «Марсель» дома не проигрывает и даже побеждал в матче с «ПСЖ». Но и «Монако» парижан обыгрывал — это две единственные команды, победившие действующих чемпионов Франции. Так что ожидается яркая игра», — сказал Разживин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».