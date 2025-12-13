Матвей Сафонов — в основном составе «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Метцем»

Сегодня, 13 декабря, состоится матч 16-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Метц» и «ПСЖ». Команды сыграют на стадионе «Сен-Симфорьен» (Метц, Франция). В качестве главного арбитра игру обслужит Ромен Лиссорг. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Метц»: Фишер, Колен, Гбамен, Йегбе, Куао, Траоре, Деменге, Мбайе, Цитаишвили, Готье Эн, Диалло.

«ПСЖ»: Сафонов, Забарный, Пачо, Лукас Эрнандес, Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис, Нджанту, Мбайе, Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш.

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Метц» заработал 11 очков и располагается на последней, 18-й строчке.

В предыдущем туре «Метц» уступил «Осеру» со счётом 1:3, а «ПСЖ» на своём поле разгромил «Ренн» (5:0).