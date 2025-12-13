«Челси» прервал серию из четырёх матчей без побед
«Челси» со счётом 2:0 переиграл «Эвертон» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, лондонцы прервали свою четырёхматчевую серию без побед во всех турнирах.
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Палмер – 21' 2:0 Гюсто – 45'
Данная серия команды тренера Энцо Марески началась со встречи 13-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом»: тогда клубы не выявили победителя (1:1). В следующем туре «синие» потерпели поражение от «Лидс Юнайтед» (1:3), после этого «Челси» сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0). Затем лондонская команда уступила в Лиге чемпионов «Аталанте» (1:2).
На данный момент «Челси» с 28 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.
