«Челси» прервал серию из четырёх матчей без побед

«Челси» со счётом 2:0 переиграл «Эвертон» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, лондонцы прервали свою четырёхматчевую серию без побед во всех турнирах.

Данная серия команды тренера Энцо Марески началась со встречи 13-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом»: тогда клубы не выявили победителя (1:1). В следующем туре «синие» потерпели поражение от «Лидс Юнайтед» (1:3), после этого «Челси» сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0). Затем лондонская команда уступила в Лиге чемпионов «Аталанте» (1:2).

На данный момент «Челси» с 28 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.