Дэвид Мойес повторил собственный антирекорд в АПЛ с «Ливерпулем» в матче с «Челси»

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес повторил свой же антирекорд в матче 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором его подопечные уступили лондонскому «Челси» (0:2). Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в столице Англии.

Поражение в 15-м туре текущего сезона стало для Мойеса 21-м от «Челси» на «Стэмфорд Бридж».Таким образом, специалист повторил собственную неудачную серию по числу выездных матчей без побед с одним клубом. Столько же встреч Мойес со своими командами не может победить «Ливерпуль» на «Энфилде».

Дэвид Мойес возглавляет «Эвертон» с января 2025 года. На «Энфилде» его команда в текущем сезоне уступила «Ливерпулю» (1:2) в 5-м туре АПЛ.