Полузащитник «Челси» Палмер: не могу сказать, что я уже набрал оптимальную форму

Комментарии

Полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился впечатлениями от своей игры в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:0). Футболист в этой игре забил гол.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Палмер – 21'     2:0 Гюсто – 45'    

«Не могу сказать, что я уже набрал оптимальную форму. До сих пор борюсь с последствиями травмы (ранее англичанин сломал палец на ноге. — Прим. «Чемпионата»). Постепенно всё приходит в норму, но нужно ещё время, мне помогает работа, которую провожу совместно с физиотерапевтами команды. Главное — не делать слишком много и чересчур рано. По сути, это ежедневный процесс».

Кроме того, игрок дал комментарий на тему присутствия на этой игре главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля.

«Честно говоря, я не забегаю слишком далеко вперёд. Из-за травмы ранее выбыл на три месяца, мне просто нужно вернуть себе оптимальную форму. Знаю, на что я способен, когда полностью здоров, надеюсь, это случится уже скоро», — приводит слова Палмера BBC.

На данный момент «Челси» с 28 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

