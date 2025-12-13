Спаллетти — о «Болонье»: им плевать, сколько свободного пространства остаётся за спиной

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался перед матчем 15-го тура итальянской Серии А, в котором его команде предстоит встретиться с «Болоньей». Игра состоится 14 декабря.

«Безусловно, у Итальяно есть чему поучиться. На мой взгляд, он один из лучших молодых тренеров, которые у нас есть. У них отличный потенциал, точно знают, куда хотят двигаться. Они ничего не боятся и заставляют вас вступать в огромное количество дуэлей, им плевать, сколько свободного пространства остаётся за спиной. Мы должны сломать эти барьеры, не сражаться один на один, а преодолевать их. Если к этому не готовы, нам будет сложно вести игру в этот вечер», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

После 14 сыгранных матчей в чемпионате Италии «Ювентус» набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Болонья» располагается на пятой строчке, у команды 25 очков.