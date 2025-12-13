Тренер «Челси» Мареска — о матче с «Эвертоном»: очень важная для нас победа

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска дал комментарий касательно победы своей команды в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:0).

«Мы очень рады, это была очень важная для нас победа. В последние недели «Эвертон» демонстрировал хорошую игру и приехал сюда в отличной форме. Потеряли очки на прошлой неделе, поэтому эта победа была для нас очень важна. Знали, что это будет сложная игра, но считаю, мы выступили очень хорошо и полностью заслужили три очка. Игроки сегодня выложились на высшем уровне, это была хорошая, важная победа, как я уже сказал», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».