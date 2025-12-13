Скидки
Главная Футбол Новости

Экитике высказался о победе «Ливерпуля» над «Брайтоном» в матче АПЛ

Экитике высказался о победе «Ливерпуля» над «Брайтоном» в матче АПЛ
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике высказался после победы своей команды в матче 16-го тура английской Премьер-лиги над «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0). Экитике в игре отметился дублем, забив на первой и 60-й минутах матча.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Экитике – 1'     2:0 Экитике – 60'    

«Не сказал бы, что идеально, потому что знаю, мог бы забить больше сегодня. Но очевидно, самым важным было победить перед нашими болельщиками. Так что это хороший день, да. Мяч ходил быстро, я старался быть готовым. Конечно, когда только начинаешь игру, не ожидаешь, что забьёшь мяч на первой минуте. Однако стараюсь всегда быть готовым, это хорошо, что мы начали игру со счётом 1:0.

Мы стараемся держаться вместе, работать вместе. Даже сегодня это было непросто. В конце игры нужно было сохранять компактность. Сегодня я доволен, потому что думаю, мы заслужили победу», — приводит слова Экитике официальный сайт клуба.

После 16 матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на девятой строчке, у команды 23 очка. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 33 очка.

