Экитике высказался о победе «Ливерпуля» над «Брайтоном» в матче АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике высказался после победы своей команды в матче 16-го тура английской Премьер-лиги над «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0). Экитике в игре отметился дублем, забив на первой и 60-й минутах матча.

«Не сказал бы, что идеально, потому что знаю, мог бы забить больше сегодня. Но очевидно, самым важным было победить перед нашими болельщиками. Так что это хороший день, да. Мяч ходил быстро, я старался быть готовым. Конечно, когда только начинаешь игру, не ожидаешь, что забьёшь мяч на первой минуте. Однако стараюсь всегда быть готовым, это хорошо, что мы начали игру со счётом 1:0.

Мы стараемся держаться вместе, работать вместе. Даже сегодня это было непросто. В конце игры нужно было сохранять компактность. Сегодня я доволен, потому что думаю, мы заслужили победу», — приводит слова Экитике официальный сайт клуба.

После 16 матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на девятой строчке, у команды 23 очка. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 33 очка.