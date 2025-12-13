Салах отказался от общения с прессой после возвращения в состав «Ливерпуля»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах не стал давать интервью после победы над «Брайтоном» (2:0) в 15-м туре английской Премьер-лиги. Матч стал для египтянина первым после возвращения в состав команды, откуда он был исключён главным тренером Арне Слотом за критику своего положения в команде.

Салах вышел на замену на 26-й минуте, а на 60-й — отметился результативной передачей на форварда Уго Экитике. После игры нападающий, улыбаясь, прошёл мимо прессы и отклонил просьбу журналистов об интервью.

Ранее Салах раскритиковал необоснованное, по его мнению, уменьшение своего игрового времени в сезоне-2025/2026. После интервью форвард не попал в заявку на матч Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (1:0).