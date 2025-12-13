Скидки
Главная Футбол Новости

«Салах отдал мне отличный пас». Экитике — о втором голе в ворота «Брайтона»

«Салах отдал мне отличный пас». Экитике — о втором голе в ворота «Брайтона»
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике прокомментировал мяч, забитый на 60-й минуте матча 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0). Голевой передачей в этом эпизоде отметился нападающий Мохамед Салах, который довёл количество результативных действий за «Ливерпуль» в АПЛ до 277 и побил рекорд Уэйна Руни.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Экитике – 1'     2:0 Экитике – 60'    

«Салах отдал мне отличный пас — просто нужно было оказаться в нужном месте. Я так и сделал, и забить было легко. Рассчитывал на хет-трик! Но это будет в другой раз», — приводит слова Экитике официальный сайт клуба.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на девятой строчке, у команды 23 очка. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 33 очка.

