«Салах отдал мне отличный пас». Экитике — о втором голе в ворота «Брайтона»

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике прокомментировал мяч, забитый на 60-й минуте матча 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0). Голевой передачей в этом эпизоде отметился нападающий Мохамед Салах, который довёл количество результативных действий за «Ливерпуль» в АПЛ до 277 и побил рекорд Уэйна Руни.

«Салах отдал мне отличный пас — просто нужно было оказаться в нужном месте. Я так и сделал, и забить было легко. Рассчитывал на хет-трик! Но это будет в другой раз», — приводит слова Экитике официальный сайт клуба.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на девятой строчке, у команды 23 очка. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 33 очка.