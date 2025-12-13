Скидки
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Парма — Лацио, результат матча 13 декабря 2025, счёт 0:1, 15-й тур Серии А 2025/2026

«Лацио» победил «Парму» в Серии А, завершая матч вдевятером из-за двух удалений
Комментарии

Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Парма» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Эннио Тардини (Парма, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Маркетти. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Италия — Серия А . 15-й тур
13 декабря 2025, суббота. 20:00 МСК
Парма
0 : 1
Окончен
0 : 1
Лацио
Рим
0:1 Нослин – 82'    
Удаления: нет / Дзакканьи – 42', Башич – 78'

В концовке первой половины игры римляне остались вдесятером. На 42-й минуте красную карточку получил вингер Маттиа Дзакканьи. На 77-й минуте с поля был удалён полузащитник «Лацио» Тома Башич. На 82-й минуте единственный гол в игре забил нападающий Тейянни Нослин.

Футболисты столичного клуба довели количество набранных в сезоне очков до 22 и поднялись на восьмую строчку. В активе «Пармы» осталось 14 очков. Команда занимает 17-е место в таблице Серии А.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
