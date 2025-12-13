«Лацио» победил «Парму» в Серии А, завершая матч вдевятером из-за двух удалений

Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Парма» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Эннио Тардини (Парма, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Маркетти. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

В концовке первой половины игры римляне остались вдесятером. На 42-й минуте красную карточку получил вингер Маттиа Дзакканьи. На 77-й минуте с поля был удалён полузащитник «Лацио» Тома Башич. На 82-й минуте единственный гол в игре забил нападающий Тейянни Нослин.

Футболисты столичного клуба довели количество набранных в сезоне очков до 22 и поднялись на восьмую строчку. В активе «Пармы» осталось 14 очков. Команда занимает 17-е место в таблице Серии А.