Тренер «Челси» Мареска: Палмеру нужно приходить в форму, работаем с ним осторожно

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска после победы в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:0) высказался о вкладе отдельных футболистов в игру своей команды.

«Очень рад за Коула (футболист забил гол в этой игре, он продолжает восстанавливаться после травмы пальца ноги. — Прим. «Чемпионата»), как я уже много раз говорил, мы гораздо сильнее, когда он в составе. А ещё хочу похвалить всех игроков и команду, потому что в последнее время у нас было много игр. Мы сыграли пять матчей без Мо [Кайседо], 11 — без Коула и почти все матчи — без Лиама [Делапа].

Это очень важно для Коула, надеюсь, это придаст ему уверенности. Сегодняшний день также важен для всех игроков и болельщиков. Мы очень довольны результатом. Коулу нужно приходить в форму, поэтому будем работать с ним осторожно. Надеюсь, у нас получится поддерживать его игровые кондиции, это важнее всего. Хотим, чтобы он и дальше помогал нам в атаке.

Игроки стараются изо всех сил, это видно. Рис [Джеймс] и Мало [Гюсто] — оба крайние защитники, но сегодня они оба играли в полузащите, создали много проблем для соперника. Я был очень рад за Мало в тот момент, когда он забил гол, но рад и за команду в целом, за ту игру, которую мы показали сегодня. Теперь нужно развить этот успех», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».