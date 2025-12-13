Сафонов пропустил первый гол в сезоне в составе «ПСЖ»

В эти минуты проходит матч 16-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Метц» и «ПСЖ». Команды играют на стадионе «Сен-Симфорьен» (Метц, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Ромен Лиссорг. На данный момент счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российский голкипер парижского клуба Матвей Сафонов пропустил первый мяч в нынешнем сезоне в составе «ПСЖ» на 42-й минуте встречи.

В нынешнем сезоне вратарь ранее провёл за клуб два матча: в 15-м туре французской Лиги 1 с «Ренном» (5:0) и в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао (0:0). Обе встречи российский голкипер отыграл «на ноль».