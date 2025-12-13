Сафонов пропустил первый гол в сезоне в составе «ПСЖ»
В эти минуты проходит матч 16-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Метц» и «ПСЖ». Команды играют на стадионе «Сен-Симфорьен» (Метц, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Ромен Лиссорг. На данный момент счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Франция — Лига 1 . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Рамуш – 31' 0:2 Нджанту – 39' 1:2 Деменге – 42' 1:3 Дуэ – 63' 2:3 Цитаишвили – 81'
Российский голкипер парижского клуба Матвей Сафонов пропустил первый мяч в нынешнем сезоне в составе «ПСЖ» на 42-й минуте встречи.
В нынешнем сезоне вратарь ранее провёл за клуб два матча: в 15-м туре французской Лиги 1 с «Ренном» (5:0) и в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао (0:0). Обе встречи российский голкипер отыграл «на ноль».
Комментарии
