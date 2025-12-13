Скидки
«ПСЖ» сыграет с «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка ФИФА

«ПСЖ» сыграет с «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка ФИФА
Соперником действующего победителя Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» в финале Межконтинентального кубка ФИФА 2025 года станет бразильский «Фламенго». В полуфинале турнира бразильцы выиграли со счётом 2:0 у победителя африканской Лиги чемпионов «Пирамидз» из Египта.

На 24-й минуте защитник Лео Перейра вывел «Фламенго» вперёд. На 52-й минуте экс-защитник «Ювентуса» Данило удвоил преимущество своей команды.

Ранее, на стадии 1/4 финала, футболисты «Фламенго» одержали победу над мексиканским клубом «Крус Асуль» (2:1). Победитель турнира определится в финальном матче, который состоится в среду, 17 декабря.

