Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Атлетико» Симеоне вышел на второе место по числу побед за всю историю Ла Лиги

Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне вышел на второе место по количеству побед в испанской Ла Лиге по итогам матча 16-го тура с «Валенсией», в котором его подопечные выиграли со счётом 2:1. Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

Испания — Примера . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 16:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Коке – 17'     1:1 Бельтран – 63'     2:1 Гризманн – 74'    

Теперь на счету аргентинского специалиста 324 победы в чемпионате Испании. Первое место в рейтинге занимает испанский тренер Луис Арагонес, в активе которого 344 матча, завершившихся победой его команд.

Диего Симеоне непрерывно возглавляет мадридский «Атлетико» с декабря 2011 года. Его контракт с мадридцами рассчитан до лета 2027 года.

