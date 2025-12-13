Тренер «Атлетико» Симеоне вышел на второе место по числу побед за всю историю Ла Лиги

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне вышел на второе место по количеству побед в испанской Ла Лиге по итогам матча 16-го тура с «Валенсией», в котором его подопечные выиграли со счётом 2:1. Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

Теперь на счету аргентинского специалиста 324 победы в чемпионате Испании. Первое место в рейтинге занимает испанский тренер Луис Арагонес, в активе которого 344 матча, завершившихся победой его команд.

Диего Симеоне непрерывно возглавляет мадридский «Атлетико» с декабря 2011 года. Его контракт с мадридцами рассчитан до лета 2027 года.