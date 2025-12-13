Тренер «Атлетико» Симеоне вышел на второе место по числу побед за всю историю Ла Лиги
Поделиться
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне вышел на второе место по количеству побед в испанской Ла Лиге по итогам матча 16-го тура с «Валенсией», в котором его подопечные выиграли со счётом 2:1. Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.
Испания — Примера . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 16:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Коке – 17' 1:1 Бельтран – 63' 2:1 Гризманн – 74'
Теперь на счету аргентинского специалиста 324 победы в чемпионате Испании. Первое место в рейтинге занимает испанский тренер Луис Арагонес, в активе которого 344 матча, завершившихся победой его команд.
Диего Симеоне непрерывно возглавляет мадридский «Атлетико» с декабря 2011 года. Его контракт с мадридцами рассчитан до лета 2027 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 декабря 2025
-
23:16
-
22:59
-
22:58
-
22:44
-
22:30
-
22:28
-
22:28
-
22:24
-
22:10
-
22:04
-
21:57
-
21:50
-
21:36
-
21:32
-
21:29
-
21:22
-
21:05
-
20:59
-
20:51
-
20:50
-
20:37
-
20:32
-
20:28
-
20:11
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:52
-
19:40
-
19:36
-
19:31
-
19:30
-
19:22
-
19:19
-
19:14