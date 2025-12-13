«Барселона» победила «Осасуну» в 16-м туре Ла Лиги благодаря дублю Рафиньи

Завершился матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Осасуна». Команды играли на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Адриан Кордеро Вега. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в игре забил полузащитник «Барселоны» Рафинья на 70-й минуте. На 86-й минуте футболист оформил дубль, установив окончательный счёт в игре — 2:0.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Осасуна» заработала 15 очков после 16 матчей и располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Барселоне» предстоит встретиться на выезде с «Вильярреалом» 21 декабря, а «Осасуна» примет «Алавес» 20 декабря.