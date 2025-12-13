«Барселона» одержала седьмую победу подряд в Ла Лиге

Завершился матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Осасуна». Команды играли на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Адриан Кордеро Вега. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев. Для «Барселоны» эта победа стала седьмой подряд в чемпионате Испании.

Ранее сине-гранатовые обыграли «Эльче» (3:1), «Сельту» (4:2), «Атлетик» из Бильбао (4:0), «Алавес» (3:1), мадридский «Атлетико» (3:1) и «Бетис» (5:3). Последнее поражение команды случилось в «эль-класико» 26 ноября — 1:2.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Осасуна» заработала 15 очков после 16 матчей и располагается на 16-й строчке.