«На это можно опереться». Тренер «Ливерпуля» Слот — об уровне игры команды

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0).

«Это довольно забавно: как только побеждаешь со счётом 2:0, люди сразу начинают утверждать, что команда стала увереннее играть в обороне. Я же считаю, что в одной игре [с «Лидс Юнайтед»] мы пропустили больше, чем в остальных последних четырёх играх. Но теперь вдруг мы стали крепкой командой лишь из-за одной победы.

Когда у нас была ничья, пропускали на последних минутах игры с «Лидсом», люди вряд ли мыслили так же, как после этой игры [с «Брайтоном»]. Но у нас было много моментов. Считаю, мы играем с мячом всё лучше и лучше. В пяти последних матчах мы трижды сыграли всухую, на это можно опереться, особенно после четырёх пропущенных мячей от ПСВ и трёх — от «Ноттингем Форест», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».