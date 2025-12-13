Скидки
Метц — ПСЖ, результат матча 13 декабря 2025, счёт 2:3, 16-й тур Лиги 1 2025-2026

«ПСЖ» победил «Метц» и возглавил таблицу Лиги 1, Матвей Сафонов пропустил два мяча
Комментарии

Завершился матч 16-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Метц» и «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Сен-Симфорьен» (Метц, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ромен Лиссорг. Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты команды гостей.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Рамуш – 31'     0:2 Нджанту – 39'     1:2 Деменге – 42'     1:3 Дуэ – 63'     2:3 Цитаишвили – 81'    

Первый мяч в игре забил нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш на 31-й минуте. На 39-й минуте Кентен Нджанту удвоил преимущество гостей. В концовке первого тайма полузащитник «Метца» Жесси Деменге сократил отставание в счёте. На 63-й минуте нападающий Дезире Дуэ забил третий мяч в ворота «Метца». Грузинский полузащитник хозяев Георгий Цитаишвили забил второй мяч в ворота Матвея Сафонова на 81-й минуте.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов отыграл полный матч и пропустил первые мячи в сезоне в составе «ПСЖ».

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 36 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Метц» заработал 11 очков и располагается на последней, 18-й строчке.

В следующем туре «Метцу» предстоит встретиться на выезде с «Лорьяном» 4 января, а «ПСЖ» в этот же день примет «Париж».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
