Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Барселоны» Мартин ответил, за счёт чего его команда переиграла «Осасуну»

Защитник «Барселоны» Мартин ответил, за счёт чего его команда переиграла «Осасуну»
Комментарии

Защитник «Барселоны» Херард Мартин высказался о победе над «Осасуной» (2:0) в матче 16-го тура испанской Примеры.

Испания — Примера . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Рафинья – 70'     2:0 Рафинья – 86'    

«Это очень ценная победа, она имеет большое значение. У «Осасуны» был очень компактный оборонительный блок, и нам было трудно прорваться, однако благодаря настойчивости и грамотной игре с мячом нам это удалось. Мы проявили больше терпения, лучше разыгрывали мяч, создали большее численное преимущество на флангах, и так всё началось.

Отрыв от «Реала» в семь очков? Мы сосредоточены на своей игре, однако чем больше у нас отрыв от соперников, тем лучше.

Сохранение ворот в неприкосновенности очень важно и свидетельствует о хорошей командной работе в обороне. Думаю, что игра «на ноль» придаёт команде стабильность. Что касается голов, мы знаем, что они всегда будут», — приводит слова Мартина Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Рафинья обошёл Винисиуса по голам в Ла Лиге — 2025/2026, игрок «Барселоны» пропустил месяц
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android