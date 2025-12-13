Защитник «Барселоны» Мартин ответил, за счёт чего его команда переиграла «Осасуну»

Защитник «Барселоны» Херард Мартин высказался о победе над «Осасуной» (2:0) в матче 16-го тура испанской Примеры.

«Это очень ценная победа, она имеет большое значение. У «Осасуны» был очень компактный оборонительный блок, и нам было трудно прорваться, однако благодаря настойчивости и грамотной игре с мячом нам это удалось. Мы проявили больше терпения, лучше разыгрывали мяч, создали большее численное преимущество на флангах, и так всё началось.

Отрыв от «Реала» в семь очков? Мы сосредоточены на своей игре, однако чем больше у нас отрыв от соперников, тем лучше.

Сохранение ворот в неприкосновенности очень важно и свидетельствует о хорошей командной работе в обороне. Думаю, что игра «на ноль» придаёт команде стабильность. Что касается голов, мы знаем, что они всегда будут», — приводит слова Мартина Mundo Deportivo.