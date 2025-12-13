Сафонов сравнялся с Шевалье по числу матчей за «ПСЖ», у россиянина статистика лучше

Вратарь сборной России и «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов сравнялся по количеству матчей в составе парижской команды с одноклубником Люка Шевалье. Матч 16-го тура Лиги 1, в котором «ПСЖ» одержал победу над «Метцем» (3:2) стал для россиянина 20-м в составе французской команды.

В девяти из них Сафонов ушёл с поля без пропущенных мячей. Голы от «Метца» стали для него 14-м и 15-м, которые воспитанник «Краснодара» пропустил во французской команде. Шевалье в своих 20 матчах за парижан пропустил на семь мячей больше — 22. «Сухих» игр в его активе тоже меньше — восемь.

Статистика Матвея Сафонова и Люка Шевалье в «ПСЖ» (на 13 декабря):

Сафонов: 20 матчей (девять «сухих»), 15 пропущенных мячей;

Шевалье: 20 матчей (восемь «сухих»), 22 пропущенных мяча.