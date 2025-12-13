Скидки
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Сафонов сравнялся с Шевалье по числу матчей за «ПСЖ», у россиянина статистика лучше

Комментарии

Вратарь сборной России и «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов сравнялся по количеству матчей в составе парижской команды с одноклубником Люка Шевалье. Матч 16-го тура Лиги 1, в котором «ПСЖ» одержал победу над «Метцем» (3:2) стал для россиянина 20-м в составе французской команды.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Рамуш – 31'     0:2 Нджанту – 39'     1:2 Деменге – 42'     1:3 Дуэ – 63'     2:3 Цитаишвили – 81'    

В девяти из них Сафонов ушёл с поля без пропущенных мячей. Голы от «Метца» стали для него 14-м и 15-м, которые воспитанник «Краснодара» пропустил во французской команде. Шевалье в своих 20 матчах за парижан пропустил на семь мячей больше — 22. «Сухих» игр в его активе тоже меньше — восемь.

Статистика Матвея Сафонова и Люка Шевалье в «ПСЖ» (на 13 декабря):

Сафонов: 20 матчей (девять «сухих»), 15 пропущенных мячей;
Шевалье: 20 матчей (восемь «сухих»), 22 пропущенных мяча.

